Pettunud Djokovic: ma pole harjunud Melbourne'is nii vara kaotama

Novak Djokovic (Foto: AFP/Scanpix)

Viies setis maailma 117. reketile Denis Istominile alal jäänud pikaaegne meeste tennise valitseja sõnas pärast mängu ajakirjanikele: "Me mängisime 4,5 tundi. See oli lihtsalt selline päev, teate küll, selline päev, kus sa lihtsalt ei tunne ennast väljakul hästi, sul pole head rütmi ning vastasmängija teisel pool võrku tunneb ennast suurepäraselt."

"Selline on sport. Tennises võid sa alati kaotada, miski pole võimatu. Ma üritasin kuni viimase löögini anda endast parima, kuid edu see ei toonud," vahendas serblase sõnu Reuters.

Eelmisel aastal meeste maailma edetabelis pikka aega tema käes olnud esikoha britile Andy Murray'le loovutanud Djokovic tunnistas, et kaotused mõjuvad talle väga raskelt.

"Hetkel tahan minna koju ja veeta aega oma perekonnaga. Muidugi on see raske, sest ma pole harjunud Austraalia lahtistel nii vara kaotama, sest olen siin alati hästi esinenud," sõnas turniiri kuuel korral võitnud ja tänavu rekordilist seitsmendat võitu jahtinud serblane.

"Viimase kümne aasta jooksul olen siin võitnud kuus korda. Need väljakud on minu vastu olnud armulised. Siin kaotada on valus pettumus, kuid ma pean sellega leppima," lõpetas 29-aastane Djokovic.