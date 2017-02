Eesti tennisemeeskonna kapten: oleme saanud endale kindla esipaari

Davis Cupi koondis (vasakult): kapten Ekke Tiidemann, Kenneth Raisma, Mattias Siimar, Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov. (Foto: Igor Pissarev)

Meie noored Raisma ja Siimar andsid kogenud vastastele Ruan Roelofsele ja Raven Klaasenile korraliku lahingu. Kaks ja pool tundi kestnud mängus võitis Eesti avaseti 7:6 (7:4), kuid kaotas napilt kolm järgmist 3:6, 4:6, 5:7. Vastastel oli 17 murdepalli, millest nad suutsid realiseerida kõigest kolm (igas setis ühe). Eesti poisid tegid kaks minibreiki esimese seti kiires lõppmängus ja jõudsid murdepallini neljandas setis.

„Pidime sügavalt kaevama, et välja tulla. Eesti poisid mängisid hästi, on näha, et mõistavad paarismängu,“ ütles maailma edetabelis paarismängus esikümnesse kuuluv Klaasen pärast mängu. Ka vastaste kaptenil Marcos Ondruskal jagus Eesti poistele vaid kiidusõnu: „Täna oli väga raske päev meie jaoks, kaks noormeest vastas, kellest me tegelikult midagi ei teadnud,“ kommenteeris ta. „Nad servisid ja liikusid hästi. Õnneks õnnestus meil pärast kaotatud avasetti tagasi tulla ja mäng enda kasuks keerata.“

„Ma olen päris kindel, et see oli üks viimase aja paremaid paarismänge, mida ma eestlaste esituses näinud olen. Poisid mängisid nimekate lavikate vastu ju terve kohtumise kui võrdne võrdsega. Vaatamata sellele, et kohtumine kaotati, ei olnud meie noortel mitte kordagi äravajumist. Kõik, kes mängu vaatasid ju nägid, et pinge säilis kuni neljanda seti lõpuni,“ võttis tänase esituse kokku kapten Ekke Tiidemann. „Kokkuvõttes kiidaks Mattiast ja Kennethit hea esituse eest ja arvan, et Eesti Davise Cupi koondis on saanud endale kindla esipaari!“

Homme kell 10 läheb üksikmängus väljakule Mattias Siimar ja turniirile paneb punkti Vladimir Ivanov. Matši seisu need mängud enam ei mõjuta.

Kolm võitu saanud Lõuna-Aafrika Vabariik mängib aprilli alguses üleminekumänge pääsemaks I liigasse. Eesti peab lahinguid liigasse püsima jäämise nimel. Vastased selguvad Sloveenia ja Monaco vahelisest matšist. Pärast eilseid üksikmänge asus Sloveenia 2:0 juhtima, tänase paarismängu võitis Monaco.