Austraalia tenniselegend: Federer tegi sohki

Roger Federer (Foto: Reuters/Scanpix)

51-aastane Austraalia tenniselegend, kunagi maailma edetabelis 3. kohal paiknev Pat Cash polnud sugugi rahul Federeri käitumisega poolfinaalmängus StanislasWawrinkaga ega finaalis Nadali vastu. Nimelt võttis Federer mõlemas kohtumises meditsiinilise vaheaja ja Cashi arvates polnud see vastaste suhtes aus. "See on sohitegemine ja see on lubatud," kommenteeris kahel korral Austraalia lahtistel finaali jõudnud ja 1987. aastal Wimbledoni võitnud Cash BBC-le. "See on legaalne sohitegemine, aga see ei tähenda, et see oleks õige."

Mõlemas mängus võttis Federer meditsiinilise vaheaja enne otsustavat ehk viiendat setti, lahkudes väljakult. Pärast enda karjääri 18. suure slämmi turniir võitmist tunnistas 35-aastane šveitslane, et kasutas küll enda hüvanguks ära võimaluse võtta arstlik paus, kuid põhjendas: "Tundsin jalavalu juba alates [teise rongi mängust Noah] Rubiniga. Mul oli hea meel, et suutsin läbi valu mängida. Stani vastu mängides tundsin juba teises setis jalavalu, kolmanda seti keskel hakkasin tundma valu kubemelihases. Ütlesin endale: reeglid on selleks, et neid kasutada."

"Ma ei arva, et neid reegleid peaks kuritarvitama või üldse süsteemi kuritarvitama," jätkas Federer. "Arvan, et olen selles osas 20 aastat olnud teerajaja ja mulle tundub, et praegu on minu kritiseerimine liialdus. Ma olen viimane, kes asjata meditsiinilise pausi võtaks."