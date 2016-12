Tänavu võimsa tagasituleku tippu teinud Del Potro Melbourne'is ei mängi

Juan Martin Del Potro (Foto: AFP/Scanpix)

Kunagine USA lahtiste võitja on viimasel kolmel aastal võidelnud randmevigastustega, kuid tegi tänavusel hooajal võimsa tagasituleku oma tippaastate tasemele.

Mehe enda sõnul ei taha ta tervisega riskida ning vajab lihtsalt tänavusest raskest hooajast rohkem aega taastumiseks. Novembris aitas Del Potro Argentina meeskonnal võita ajaloo esimese Davise karika.

"Mul on vaja kedagi, kes mind aitaks piisavalt heasse füüsilisse vormi, et ma suudaksin mängida kogu aasta. Ma pean vaatama üle, mis meie eesmärgid on. Kui tipptennis suutis ilma minuta kaks aastat hakkama saada, siis suudab Austraalia turniir seda kolm aastat," vahendas Reuters 28-aastase argentiinlase sõnu.

Ühel hetkel kardeti, et randmetraumad lõpetavad enneaegselt talendika tennisisti karjääri, kuid mees tuli tagasi ning alustas tänavust aastat 1042. edetabelikohalt, tõustes praeguseks tagasi 40 parema hulka.

Rio de Janeiro olümpiamängudel mängis Del Potro ennast meeste üksikmängus finaali, kus kaotas põnevuskohtumises praegusele maailma esireketile Andy Murray'le.