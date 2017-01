Federer sai viies setis jagu Wawrinkast ja jõudis 28. korda suure slämmi turniiril finaali

Roger Federer (Foto: AFP/Scanpix)

35-aastane Federer, kes hetkel hoiab maailma edetabelis alles 17. kohta, võitis endast neli aastat nooremat ja edetabelis 4. kohta hoidvat Wawrinkat numbritega 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

Federeri jaoks on see juba karjääri 28. suure slämmi turniiri finaaliks ning tiitleid on mehel rekordilised 17. Seejuures pole peaaegu 40 aastat ükski nii vana meesmängija suure slämmi finaali jõudnud.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi 9. asetatud hispaanlane Rafael Nadal ning 15. paigutatud bulgaarlane Grigor Dimitrov.