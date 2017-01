Noarünnaku ohvriks langenud Kvitova: käsi paraneb ilusti

Paar päeva pärast rünnakut rääkis Petra Kvitova juhtunust ka pressikonverentsil. (Foto: SIPA/Scanpix)

Detsembris enda kodus noarünnaku ohvriks kangenud kahekordne Wimbledoni tenniseturniiri võitja Petra Kvitova avaldas enda fänniküljel, et käsi on ilusti paranemas.

"Tahtsin kõikidele natuke häid uudiseid teatada – sel nädalal eemaldati mu käest lõpuks kõik õmblused, mis tähendab, et käsi on pärast operatsiooni ilusti paranemas," kirjutas Kvitova Facebookis. "Olen õnnelik, et nüüd oleme vaid mina ja mu käsi. Tegelen hoolega taastusraviga ja olen positiivne, nagu alati."

Kvitova langes 20. detsembril Tšehhis enda kodus noaga relvastatud varga ohvriks. Veenäite lugema tulnud töömehena esinenud relvastatud kurjategija tungis Kvitova korterisse ning polnud teadlik sellest, kes seal elab. Kurjategija sundis tšehhitari minema vannituppa, hoides tal nuga kõril ja sellele järgnenud rüseluses tekitas Kvitova vasakule käele (tema mängukäele) sügavaid lõikehaavu. Kurjategija põgenes ning Kvitova helistas politseisse.

Kvitovale tehti Brnos ligi neli tundi kestnud operatsioon, mille käigus opereeriti kõiki tema vasaku käe sõrmi. Esialgse prognoosi kohaselt peab ta tenniseväljakutelt eemale jääma umbes pooleks aastaks.