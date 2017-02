Pukikohtunikku palliga tabanud kanadalane aitas Suurbritannia veerandfinaali

2015. aasta Davis Cupi võitja Suurbritannia alustas tänavust hooaega Kanada vastu, seejuures ei teinud brittide ridades kaasa maailma esireket Andy Murray.

Matši avapäev lõppes 1:1 viigiga, paarismängu järel asusid 2:1 juhtima britid, kuid viimasel mängupäeval viigistas seisu Vasek Pospisil võiduga Daniel Evansi üle. Otsustavas kohtumises läksid vastamisi 17-aastane Kanada tõusev täht Denis Shapovalov ja Kyle Edmund, kes asus kohtumist 6:3, 6:4 juhtima. Kolmandas setis juhtis Edmund 2:1, kui Shapovalovi eestkäelöök läks auti, noormees vihastas, võttis taskust palli ja tahtis seda publikusse lüüa, kuid tabas pukikohtunikku Arnaud Gabas’d näkku. Sellega oli mäng läbi, Edmund võitis kohtumise ja Suurbritannia kogu matši 3:2.

Gabas’ vasak silm paistetas üles ja ta viidi igaks juhuks haiglasse kontrolli, enne seda käis Shapovalov tema ees veel vabandamas.

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7