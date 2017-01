Vigastuspausilt naasnud Federer ootab põnevusega Austraalia lahtiseid

Roger Federer Hopman Cupil (Foto: AFP/Scanpix)

35-aastane Federer, kes oli jalavigastuse tõttu tenniseväljakutelt eemal pool aastat, naasis võistlustulle eelmisel nädalal toimunud Hopman Cupil, kuid on maailma edetabelis langenud 17. kohale – tema madalamaile positsioonile alates 2001. aastast. Seetõttu võib tenniselegend 16. jaanuaril algavate Austraalia lahtiste avavoorudes vastamisi minna nii mõnegi maailma tippmängijaga.

„Ma arvan, et see ei oma minu jaoks suurt tähendust,“ sõnas Federer intervjuus CNN-ile. „Võib-olla on paremate meeste vastu isegi hea varakult mängida, sest siis on mul rohkem energiat varuks. See on üks suur küsimus – kui palju energiat mul on, et olla vastasest parem viiesetilises mängus või pärast seda, kui olen mänginud mitu rasket kohtumist järjest?“

„Ma loodan, et teised mängijad vaatavad loosimist ja loodavad, et 17. asetus ei ole nende tabelipoolel,“ muheles šveitslane.

„Ma olen tagasituleku üle põnevil. Need kuus kuud olid väga pikk aeg, aga kui seda vaadata minu 20 aastat kestnud karjääri raames, siis tunduvad need kuus kuud järsku lühike aeg. Ma tunnen ennast värskena ja mul on rohkem energiat.“

2020. aasta Tokyo olümpiamängude ajal on Federer 38-aastane, päev enne lõputseremooniat saab šveitslane 39-aastaseks. Federeri sõnul loodab ta ka veel Tokyos olla medalikonkurentsis. „Ma võitsin Pekingis kulla oma sõbra Staniga (Wawrinka – toim.), seega tunnen, et mul on võimalus kuld võita. Üksikmängus loomulikult mitte. Tokyos oleks suurepärane kuldmedalile tulla, aga see on tõesti nii kauges tulevikus, et ma ei saa selle kohta mingit avaldust teha.“