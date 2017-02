Kohtunikku palliga tabanud tennisist: ma poleks suutnud endale andestada

Denis Shapovalov (Foto: AFP/Scanpix)

Tennise Davise karikasarja kohtumises palliga pukikohtunikku tabanud 17-aastane kanadalane Denis Shapovalov sõnas, et kui kohtunik oleks tõsiselt viga saanud, poleks noormees suutnud endale andestada.

Shapovalov oli matšis briti Kyle Edmundi vastu 3:6, 4:6, 1:2 kaotusseisus, kui tahtis taskust võetud palli vihaga publikusse lüüa, aga tabas sellega hoopis kohtunikku. Shapovalov sai teo eest 7000 USA dollari suuruse trahvi.

„Ma pöörasin ringi ja nägin, et kohtunik kummardas ning hoidis kätt silma peal,“ sõnas Shapovalov BBC-le. „Alates sellest hetkest olin ma täielikus šokis ja kahetsesin oma tegu koheselt. Ma ei mäleta järgnenud kümmet minutit, ainult seda, et läksin väljaku äärde ja küsisin, kas temaga on kõik korras.“

Prantslasest pukikohtunik Arnaud Gabas’ läks koheselt haiglasse, kus tema vigastused osutusid kergeteks. Shapovalovi sõnul rääkis ta kohtunikuga pärast mängu ning Gabas’ suutis juhtumi üle ka natuke nalja visata.

„Ma olen väga õnnelik, et temaga on kõik korras,“ sõnas ATP edetabelis 251. kohal olev kanadalane. „Kui asi oleks hullemini lõppenud, ei oleks ma suutnud endale andestada ning juhtunut selja taha jätta.“

Shapovalov palus mängu järel vabandust ka oma vastaselt Kyle Edmundilt ning Suurbritannia tennisepublikult.