Kontaveit Tallinnas toimuvast Fed Cupist: võtame mängu korraga

Anett Kontavaveit naases Prantsusmaalt, kus võitis 60 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri ja valmistub nüüd 8. veebruaril Tallinnas algavateks Fed Cupi mängudeks.

Anett Kontaveit jõudis turniirivõiduni pea kaheaastase vahe järel ja Prantsusmaal teenitud esikoht aitab teda just mentaalselt, sest Austraalia lahtistel ta pika mängupausti tõttu end kohe käima ei saanud ja piirdus avaringiga. Prantsusmaal võitis ta viis matši ja saab nüüd positiivselt edasi minna. "Turniirivõit annab alati häid emotsioone," ütles Kontaveit ETV spordisaatele.

Kontaveidi jaoks oli tegemist 11. ITF-i turniirivõiduga. Kuigi see oli neist kõige suurema auhinnafondiga, ei pea ta seda automaatselt oma karjääri parimaks saavutuseks. "Keeruline on neid võite järjestusse panna, sest iga tiitel on omamoodi oluline," arutles Kontaveit. "Kuid tähtis võit oli see ikka."

Prantsusmaal alistas ta finaalis Ivana Jorovici Serbiast 6:4, 7:6. "Turniiril oli palju tasavägiseid matše, kuid suutsin olulistel momentidel külma närvi hoida ning tähtsaid punkte hästi mängida," lisas Kontaveit.

Nüüd ootavad teda tugevad Fed Cupi mängud Serbia, Iisraeli ja Bulgaariaga ning 21-aastane Kontaveit on väga noore ja üsna rohelise Eesti naiskonna liidriks. "Võtame mängu korraga," sõnas Kontaveit. "Usun, et ka teised noored annavad endast parima. See on kõik, mida teha saame."