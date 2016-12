Kvitovat opereerinud kirurgi sõnul venib tšehhitari võistluspaus poole aasta pikkuseks

Petra Kvitova (Foto: Reuters/Scanpix)

„Kui me räägime võistlusolukorras käele avalduvast survest, siis räägime me umbes kuuekuulisest perioodist, enne, kui seda lubada võiks,“ sõnas Kvitovat opereerinud kirurg Radek Kebrle pressikonverentsil.

"Ta on noor ja terve sportlane, kuid see on siiski raske vigastus. Kvitova peab mitu nädalat lahasega ringi käima ning seejärel saab ta aeglaselt oma kätt jälle kasutama hakata.“

Briti väljaande Guardiani sõnul on selgunud, et veenäite lugema tulnud töömehena esinenud relvastatud kurjategija tungis Kvitova majja ning polnud teadlik sellest, kes seal elab. Kurjategija sundis tšehhitari minema vannituppa, hoides tal nuga kõril ja sellele järgnenud rabeluses tekitas Kvitova vasakule käele (tema mängukäele) sügavaid lõikehaavu. Kurjategija põgenes ning Kvitova helistas politseisse.

Kvitovale tehti Brnos ligi neli tundi kestnud operatsioon, mille käigus opereeriti kõiki tema vasaku käe sõrmi. "Vigastused on väga tõsised, kuid Petra on noor ja tugev," vahendas Reuters teisipäeva hilisõhtul 26-aastase tennisisti esindaja Karel Tejkali sõnu.