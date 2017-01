Melbourne'is algab aasta esimene suure slämmi turniir

Melbourne'is algab Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva aasta esimene suure slämmi turniir Austraalia lahtised tennisemeistrivõistlused, kus tiitlit kaitsevad Novak Djokovic ja Angelique Kerber.

Novak Djokovic on kogunud just Melbourne'is kõige rohkem suure slämmi võite - serblane hakkab Austraalias jahtima juba seitsmendat turniirivõitu. "See on paljude mängijate lemmik suure slämmi turniir. See toimub kohe hooaja alguses ja nii on igaüks motiveeritud ja täis inspiratsiooni, et mängida oma parimat tennist, et alustada hooaega võimalikult hästi. See on minu arvates põhjuseks, miks näeme nii kvaliteetset tennist Austraalia Openil aastate jooksul."

Naistest kitseb tiitlit sakslanna Angelique Kerber, kes on septembrist alates kandnud maailma esireketi staatusega kaasnevat koormat.

"Püsida (esireketina) on muidugi raskem kui selleni jõuda, sest pead tegelema palju enamaga kui eeldada võib. Jah, see on täiesti uus väljakutse. See on tõesti erinev ja ka raske. Samas on see ka privileeg. Olen õnnelik sellel positsioonil ja võtan ette uusi väljakutseid."

Kui Kerber läheb väljakule avapäeval, siis Anett Kontaveit teisel võistluspäeval nagu ka tema tabelipoole soosik Serena Williams. 105. Austraalia Openi auhinnafond on mullusega võrreldes kasvanud 14% võrra ja üksikmängu võitja teenib 3,7 miljonit Austraalia dollarit.