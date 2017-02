Eesti tennisemeeskonna kapten: oleme reedel algavaks kohtumiseks valmis

Reedel algab Centurionis Davis Cupi Euro-Aafrika tsooni II grupi turniir, kus Eesti on vastamisi Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Kell 10 esimeses üksikmängus kohtuvad Jürgen Zopp ja Nicolaas Scholtz ning pärast seda teises mängus Vladimir Ivanov ja Lloyd Harris.

Eesti meeskond on Lõuna-Aafrika Vabariigis eelmise nädala lõpust, et treenida Irene Country Club väljakutel ja harjuda oludega.

"Vastuvõtt on olnud ääretult sõbralik. Hotell, treeningtingimused ja transport sujub ja meisse suhtutakse väga hästi," ütles võistkonna kapten Ekke Tiidemann. "Mängudeks ettevalmistus on läinud plaanipäraselt, mingeid tagasilööke pole olnud."

Jürgen Zopp tõdes, et treeningud olid kohanemiseks vajalikud. "Väljakud on siin meie jaoks kõrgmäestikus, 1600 meetrit üle merepinna, ja palli lendu mõjutab see kõvasti."

Mängitakse viiest parem formaati, esimesel ja viimasel päeval kohtutakse kahes üksikmängus ning keskmisel päeval paarismängus.

"Esialgse plaani järgi lähevad reedel üksikmängudes väljakule Jürgen Zopp ja Vladimir Ivanov," teatas Tiidemann. Vastased on tõenäoliselt Lloyd Harris (ATP 288) ja Nicolaas Scholtz (ATP 517). "Harris on viimasel ajal päris tubli olnud. Ta võitis eelmise aasta lõpus Egiptuses ja Lõuna-Aafrika Vabariigis kuus Futures turniiri, nii et väga tugev vastane nii Vovale kui Jürgenile," arvas kapten.

Laupäevaseks paarismänguks on lõuna-aafriklastel kirja pandud Ruan Roelofse ja Raven Klaasen ning eestlastel Kenneth Raisma ja Mattias Siimar. "Paarismängus Klaasen ilmselt tutvustamist ei vaja. Saab väga keeruline olema," tõdes Tiidemann. "Võimalus on mängijaid vahetada ja lõpliku otsuse teeme homme pärast mänge."

1900. aastal alguse saanud Davis Cup on suurim meeskondlik võistlus, sest turniirilt võtavad osa 135 riigi koondised. Tennisemeeskondade geograafia laienemise tõttu on need praegu jagatud maailmajagude ja tugevuse kaupa Maailmaliigaks ja neljaks madalamaks divisjoniks. Eesti osales Davis Cupil esmakordselt aastal 1934 ning alates 1993. aastast regulaarselt.

Möödunud aasta märtsis toimunud kodusel Davis Cupi turniiril saadud võit tagas Eesti koondisele pääsu II liigasse, kus 16 koondise seast selguvad kaks paremat, kes pääsevad I liigasse. Eesti kohtub II liiga esimeses voorus Lõuna-Aafrika Vabariigi koondisega nende koduväljakul Centurionis. Teise vooru kohtumised peetakse 7.-9. aprillil, Eesti vastane selgub Sloveenia ja Monaco vahelisest matšist.