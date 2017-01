Dopingukeelu alt vabanev Šarapova naaseb tipptennisesse oma lemmikturniiril

Maria Šarapova (Foto: Reuters/Scanpix)

Eelmise aasta Austraalia lahtistel meistrivõistlustel keelatud aine meldooniumiga põrunud venalannale määrati algselt kaheaasta pikkune võistluskeeld, mida hiljem lühendati.

"Mul on hea meel, et saan tagasituleku teha ühel oma lemmikvõistlusel," lausus Šarapova, kes on võitnud Stuttgardis sisetingimustes peetava saviliivaväljakute turniiri kolmel korral.

Endine maailma esireket Šarapova on võitnud ka viiel korral suure slämmi turniiri.