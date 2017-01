Federeril on Austraalia lahtistel alles 17. asetus

Roger Federer (Foto: Reuters/Scanpix)

Viimati ei kuulnud Federer kümne parema asetatud mängija hulka 2002. aasta US Openil, kui tal oli 13. paigutus. Täpselt samal aastal oli US Openil just 17. asetusega Pete Sampras, kes võitis siis oma karjääri 14. suure slämmi turniiri.

Austraalia lahtistel jagatakse asetusi vastavalt maailma edetabelikohale ning Federer, kes oli suurema osa eelmisest hooajast jalavigastuse tõttu väljakutelt eemal, ongi tabelis langenud 17. kohale.

Kõrgeim asetus on eelmise hooaja lõpus maailma esireketiks tõusnud Andy Murrayl, kes on seni Austraalia lahtistel viiel korral finaali jõudnud, aga pole kunagi esikohta saanud. Teisena on paigutatud Novak Djokovic, kes on Melbourne’is juba kuuel korral võidutsenud ja jahib rekordilist seitsmendat võitu.

2009. aastal Austraalia lahtistel triumfeerinud Rafael Nadal on tänavu üheksandana asetatud.

Naiste seas on kõrgeima paigutusega maailma esireket Angelique Kerber, teisena on asetatud Serena Williams ja kolmandana Agnieszka Radwanska.

Austraalia lahtiste põhitabel loositakse reedel, naiste üksikmängus teeb kaasa ka Anett Kontaveit.

Meeste üksikmängu asetatud mängijad:

1. Andy Murray (GBR)

2. Novak Djokovic (SRB)

3. Milos Raonic (CAN)

4. Stanislas Wawrinka (SUI)

5. Kei Nishikori (JPN)

6. Gael Monfils (FRA)

7. Marin Cilic (CRO)

8. Dominic Thiem (AUT)

9. Rafael Nadal (ESP)

10. Tomas Berdych (CZE)

11. David Goffin (BEL)

12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

13. Roberto Bautista Agut (ESP)

14. Nick Kyrgios (AUS)

15. Grigor Dimitrov (BUL)

16. Lucas Pouille (FRA)

17. Roger Federer (SUI)

18. Richard Gasquet (FRA)

19. John Isner (USA)

20. Ivo Karlovic (CRO)

21. David Ferrer (ESP)

22. Pablo Cuevas (URU)

23. Jack Sock (USA)

24. Alexander Zverev (GER)

25. Gilles Simon (FRA)

26. Albert Ramos-Vinolas (ESP)

27. Bernard Tomic (AUS)

28. Feliciano Lopez (ESP)

29. Viktor Troicki (SRB)

30. Pablo Carreno Busta (ESP)

31. Sam Querrey (USA)

32. Philipp Kohlschreiber (GER)

Naiste üksikmängu asetatud mängijad:

1. Angelique Kerber (GER)

2. Serena Williams (USA)

3. Agnieszka Radwanska (POL)

4. Simona Halep (ROU)

5. Karolina Pliškova (CZE)

6. Dominika Cibulkova (SVK)

7. Garbiñe Muguruza (ESP)

8. Svetlana Kuznetsova (RUS)

9. Johanna Konta (GBR)

10. Carla Suárez Navarro (ESP)

11. Elina Svitolina (UKR)

12. Timea Bacsinszky (SUI)

13. Venus Williams (USA)

14. Jelena Vesnina (RUS)

15. Roberta Vinci (ITA)

16. Barbora Strycova (CZE)

17. Caroline Wozniacki (DEN)

18. Samantha Stosur (AUS)

19. Kiki Bertens (NED)

20. Shuai Zhang (CHN)

21. Caroline Garcia (FRA)

22. Daria Gavrilova (AUS)

23. Daria Kasatkina (RUS)

24. Anastassia Pavljutšenkova (RUS)

25. Timea Babos (HUN)

26. Laura Siegemund (GER)

27. Irina-Camelia Begu (ROU)

28. Alizé Cornet (FRA)

29. Monica Puig (PUR)

30. Jekaterina Makarova (RUS)

31. Julia Putintseva (KAZ)

32. Anastasija Sevastova (LAT)