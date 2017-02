Zopp paraneb kõhulihase rebendist: ei tea üldse, kaua läheb

Jürgen Zopp (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Teisipäeval jõudsime koju, neljapäeval sain uuringutele. Üldkehalist treeningut saan teha. Alustan kohe ka vaikselt tennisetreeningutega. Servida ei tohi, aga kõike, mis valu ei tee, võin teha. Saan laserravi ja kümne päeva pärast tehakse uus ultraheli," rääkis Zopp Delfile ja Eesti Päevalehele.

Pikaks vigastuspaus võib kujuneda, Zopp ennustada ei oska. Ta on küll üles antud erinevate Euroopa turniiride kvalifikatsioonidele, kuid nendelt mahavõtmine talle mingit kahju ei too.

"Loodan, et see on pigem nädalate, mitte kuude küsimus. Praegu valitseb teadmatus," lisas Zopp.