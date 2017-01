Venus Williams jõudis 14-aastase vaheaja järel Austraalia lahtistel poolfinaali

Venus Williams (Foto: Reuters/Scanpix)

13.asetatud Williams oli veerandfinaalis 6:4, 7:6 (3) parem 24. paigutust omanud venelanna Anastassia Pavljutšenkovast. Williams on kaasaegse tennise ajastul vanim naine, kes Austraalia lahtistel poolfinaali jõudnud.

Ühtlasi on tegemist Williamsi karjääri 21. suure slämmi turniiri poolfinaaliga. Austraalia lahtistel jõudis ta viimati nii kaugele 2003. aastal, üldse aga mängis ta viimati slämmiturniiri poolfinaalis 2010. aasta US Openil. Karjääri jooksul seitse suure slämmi turniiri võitnud Williams pole Austraalia lahtistel kunagi võitnud. Just tol 2003. aastal jõudis ta ka finaali, aga kaotas seal kolmes setis enda nooremale õele Serenale.

Finaalikoha eest mängib Williams maailma edetabelis 35. kohal paikneva kaasmaalanna CoCo Vandeweghega. Kaheksandikfinaalis maailma esireketi Angelique Kerberi konkurentsist välja lülitanud Vandeweghe oli veerandfinaalis kindlalt parem mullusest Prantsusmaa lahtiste võitjast, hispaanlanna Garbine Muguruzast, võites 6:4, 6:0.

Ülejäänud veerandfinaalides lähevad vastamisi 2. asetatud Serena Williams ja 9. paigutatud Johanna Konta ning 5. asetatud Karolina Pliškova ja 18-aastase vaheaja järel slämmiturniiril kaheksa parema sekka jõudnud 34-aastane horvaatlanna Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79.).