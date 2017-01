Williams kohtub veerandfinaalis Kontaga, horvaatlanna lõpetas 18 aastat kestnud ootuse

Serena Williams (Foto: Reuters/Scanpix)

Kaheksa parema hulgas läheb endine maailma esireket vastamisi üheksanda asetusega inglanna Johanna Kontaga, kes oli 6:1, 6:4 parem venelannast Jekaterina Makarovast (WTA 30.).

„Ta on üks vähestest mängijatest, keda ma üles kasvades jälgisin ning kes siiani mängib,“ sõnas Konta Williamsi kohta. „See on suur au ja ma ei jõua tema vastu mängimist ära oodata. Loodetavasti väljun mina mängust võitjana.“

Veerandfinaali pääses ka 34-aastane horvaatlanna Mirjana Lucic-Baroni (WTA 79.), kes jõudis slämmi turniiril viimati kaheksa parema hulka 1999. aastal Wimbledonis. „See on uskumatu, ma olen nii palju vaeva näinud,“ sõnas üliõnnelik horvaatlanna võidu järel. „Ma loodan, et keegi mind ei näpista ja üles ei ärata, sest see on lihtsalt imeline.“

Meeste turniiril sai kaheksanda asetusega austerlase Dominic Thiemi 5:7, 7:6 (4), 6:2, 6:2 alistanud David Goffinist (ATP 11.) esimene belglane, kes Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud. Kaheksa parema hulgas kohtub Goffin bulgaarlase Grigor Dimitroviga.