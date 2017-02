Võistluskeelust vabanev Maria Šarapova sai Madridi turniirile vabapääsme

Maria Šarapova (Foto: Reuters/Scanpix)

2016. aasta Austraalia lahtistel meistrivõistlustel keelatud aine meldooniumiga põrunud viiekordne suure slämmi turniiri võitja, 29-aastane venelanna Šarapova naaseb sunnitud võistluspausilt aprillis, kui teeb kaasa jõuproovil Stuttgardis.

"Šarapova soovis meil võistelda ning kuna tegemist on viimase 15 aasta ühe parima tennisisti ja Madridi turniiri endise võitjaga, siis otsustasime ta palve rahuldada," sõnas Madridi turniiri direktor Manolo Santana. "Ta on Hispaanias alati hästi mänginud ja nüüd on ta veel ka eriti motiveeritud."

Madridi WTA tenniseturniir algab 5. mail.