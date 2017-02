Palliga pihta saanud tennisekohtunik pidi operatsioonil käima

Arnaud Gabas (Foto: Reuters/Scanpix)

17-aastane Kanada mängija Denis Shapovalov oli matšis briti Kyle Edmundi vastu 3:6, 4:6, 1:2 kaotusseisus, kui tahtis taskust võetud palli vihaga publikusse lüüa, aga tabas sellega hoopis kohtunikku, kes seetõttu katkestas mängu ning andis võidu Edmundile, ühtlasi tagas Suurbritannia sellega koha veerandfinaalis. Rahvusvaheline Tennise Liit (ITF) määras Shapovalovile 7000 USA dollari suuruse rahatrahvi.

Kanadas käis Gabas haiglas kontrollis, kuid siis öeldi, et midagi tõsist ei tuvastatud. Nüüd teatas ITF, et Gabas’le tehti Prantsusmaal operatsioon, kuna tema vasaku silmakoopa all olevas luus tuvastati mõra. ITF-i sõnul oli operatsioon edukas.