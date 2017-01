Federer Nadalile: tennis vajab sind

Rafael Nadal ja Roger Federer (Foto: AFP/Scanpix)

Šveitslasele oli see juba viiendaks Austraalia lahtiste triumfiks, ühtkokku on Federer suure slämmi turniiridel võidutsenud nüüd 18 korda.

"Ma soovin Rafat õnnitleda suurepärase tagasituleku eest," sõnas Federer oma võidukõnes. "Ma arvan, et kumbki meist ei oodanud nelja-viie kuu eest, et mängiksime Austraalia lahtiste finaalis, kuid siin me seisame. Ma olen sinu üle õnnelik, ma oleksin sinule kaotamisega leppinud."

"Tennis on raske spordiala, milles ei ole viike," jätkas Federer. "Kui viike saaks mängida, oleks ma täna olnud õnnelik täna ühega leppida ning seda Rafaga jagada. Ma soovin Rafa tiimi tänada. Jätka mängimist, Rafa. Tennis vajab sind."

"Ma olen siia tulnud juba peaaegu 20 aastat ning seda alati nautinud. Aitäh veelkord kõigile ja ma loodan teid kõiki järgmisel aastal uuesti näha. Kui seda ei juhtu, oli see siiski suurepärane turniir ja ma ei saaks tänase võiduga rohkem rahul olla," sõnas šveitslane.

Rafael Nadal võitis Austraalia lahtised 2009. aastal, alistades finaalis just igipõlise rivaali Federeri. Tänane kaotus on talle Melbourne'i finaalides juba kolmas, finaalis pidi hispaanlane vastase paremust tunnistama ka 2012. ja 2014. aastal.

"Roger vääris seda. On suurepärane, kuidas ta on pärast nii pikka eemalolekut suutnud mängida," tõdes Nadal. "Seda on väga raske teha ja ma olen tema üle õnnelik. Isiklikult on minu jaoks olnud suurepärane kuu. Melbourne jääb alatiseks minu südamesse."

"Ma olen teinud rasket tööd, et nii kaugele jõuda," jätkas 30-aastane hispaanlane. "Ma võitlen palju, kuid võib-olla vääris Roger tänast võitu veidi enam. Ma jätkan üritamist ning tunnen, et olen taas jõudnud väga kõrgele tasemele. Ma jätkan võitlemist terve hooaja vältel ja loodan siia tagasi tulla, et see trofee veelkord ära võita."