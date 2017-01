Eesti korraldab järgmisel aastal taliujumise maailmameistrivõistlused

Taliujumine. (Foto: ERR)

5.-10. märts 2018 toimuvad Eestis esmakordselt taliujumise maailmameistrivõistlused, kuhu oodatakse üle 1500 võistleja rohkem kui 30-st riigist. Võistluskeskuseks on määratud Tallinn ja võistluspaigaks Admiraliteedi bassein.

"Kui me 2009. aastal sõpradega mõtlesime, et võiks taliujumist proovida, ei oleks me ealeski ette kujutanud, et korraldame 9 aastat hiljem maailmameistrivõistlused," ütles võistluste peakorraldaja Hannes Viherpuu. "Nüüd tundsime, et julgeme selle vastutuse võtta. Meie eesmärgiks on Eestis korraldada kõigi aegade rahvarohkem taliujumise MM."

"Võistlused usaldati Eestile, kuna oleme aastaid Pirita Open võistlust korraldades näidanud head taset. Samuti mängis määravat rolli Eesti logistiline asukoht, mis on võistlusteks soodne," lisas Viherpuu.

Taliujumise maailmameistrivõistluste viie päevane programm sisaldab sporti, kultuuri ja meelelahutust. Seda kõike aitab korraldada ligi 100-liikmeline meeskond, kellest enamuse moodustavad vabatahtlikud.

Taliujumise MM toimub iga kahe aasta tagant. Möödunud aastal toimusid võistlused Venemaal Tjumenis.

Võistlusi korraldab Tallinna Taliujumiskeskus MTÜ, kes on aastaid korraldanud eeskujulikult harrastajatele mõeldud võistlust Pirita Open, mille käigus selgitatakse välja Eesti meistrid. Pirita Open toimub tänavu 3.-4. märtsil ja on taliujumise maailmakarika finaaletapp.