Rauno Tiits võttis Olümpia topeltsprindis revanši

Trepijooks (Foto: Ants Liigus/Scanpix)

Mullu Indrek Vaiti järel teine olnud Tiits jooksis seekord üles kaks korda alla kahe minuti, saades mõlemal korral täpselt samasuguse tulemuse 1.56. Tema osutus ühtlasi ainsaks trepijooksjaks, kes suutis mööda treppi üles joosta alla kahe minuti, vahendab Jooksuportaal.

"Vormikõver on selgelt tõusus ja ka enesetunne nii enne kui ka pärast jooksu oli päris hea. Rõõmu valmistas see, et suutsin hoida jooksusammu kogu distantsi vältel kuigi arenguruumi on veel kiiruses," kirjutas Rauno Tiits oma blogis. Enne jooksu lootis ta alla kahe minuti aega saada – eelmisel aastal tulid ajad 2.02 ja 2.03. Võitja arvates on ilmselgelt arengu toonud nii trepitreeningud kui ka suurenenud jooksumaht võrreldes varasemaga.

Koguajaga 4.05 teiseks tulnud mullune võitja Indrek Vait jõudis esimene kord 26. korrusele 2.02-ga ja teine kord 2.03-ga. Üldarvestuse kolmanda koha võttis Dmitri Tsasovskih ajaga 4.25 (2.08, 2.17). Meeste esikolmik kuulus vanuseklassi M31-45.

Naistest võitis Olümpia topeltsprindi Kaili Laanemets ajaga 5.41 (2.47, 2.54). Teine koht kuulus Liina Volmersonile 5.55-ga (2.56, 2.59). Nemad kahekesi on N31-45 vanuseklassis. Kolmanda koha sai N15-30 vanuserühmas jooksnud Marina Pavlišina ajaga 5.57 (2.51, 3.06).

Tallinna trepi- ja tõusujooksusarja teine etapp toimub 13. veebruaril, mil kavas Radissoni paarisjooks.