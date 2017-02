ERR Lahtis | Karel Tammjärv: lähen homme täiega sõitma!

Eesti murdmaasuusataja Karel Tammjärve enesetunne enne Lahti maailmameistrivõistlusi on hea. Ta loodab, et on just MM-iks saavutanud parima seisu.

"Kodus puhkasin paar päeva ja siin oli täna juba kiiremate liigutuste juures jälle värske tunne, üllatavalt," sõnas Tammjärv intervjuus ERR-ile.

"Käisime siin juba jaanuari alguses Skandinaavia karikal - oli sama ring. Siis ta mulle täitsa sobis... noh, mul ei ole midagi valida! Muidugi ta peabki sobima, mis ma ikka ütlen. Selline rada on ja seda lähen homme täiega sõitma."

Tammjärv on käinud juba mitmetel tiitlivõistlustel ja tunneb end Lahti eel kindlalt. "Ma ei lase ennast häirida sellest, et siin on natuke rohkem inimesi homme ja järgnevatel päevadel. Sellist meediahuvi on ka rohkem kui maailma karikal. Suusatamine ei erine. Tunnen ennast täitsa mugavalt."

Ta loodab, et saab ennast Lahtis realiseerida. "Eks ma kahe nädala pärast oskan täpsemalt vastata, kas nii ka läks. Praegu on hea tunne ja olen terve püsinud. Kõik on võimalik."