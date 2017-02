Northug andis enda MM-koha Otepääl head sõitu teinud Holundile

Petter Northug (Foto: AFP/Scanpix)

"Lähen Lahti MM-ile 13. mehena ja Hans Christer Holund on 12. mees. Tunnen, et see on õige tegu," ütles Northug Norra Suusaliidu pressiteate vahendusel.

Norra MM-koondises saab olla 12 meest, seega on 13. mees varusõitja, samas on sprindis ja 50 km sõidus Northugil tänu eelmise MM-i kuldadele automaatselt juba koht olemas.

Holund oli MM-i peaproovil ehk Otepää MK-etapil heas vormis, saades 15 km klassikasõidus 3. koha. "Hans Christer tegi Otepääl väga hea sõidu ja näitas, et on heas vormis, seega saab ta võimaluse olla MM-il distantsisõitude varujokker," sõnas tänavusel hooajal ületreeningu tõttu väga vähe võistelnud Northug. "Mina jaoks on praeguse seisuga aktuaalsed sprint ja 50 km sõit, keskendun nendele. On põnev näha, kas Hans Christerile antakse võimalus ja mida ta siis saavutada suudab."

Seega ei plaani Northug osaleda ei sprinditeates ega teatesõidus.

Norra koondise peatreeneri Tor Arne Hetlandi sõnul näitab Northugi otsus tõelist spordimehelikkust. "Petter oskab alati tiitlivõistlusteks õigeid valikuid teha. Ta näitab, milline suur spordimees ta on, taandades end varumeheks, selle asemel et olla koondise 12. mees," lausus Hetland. "Petter loobus nendest sõitudest, kuhu ta pole automaatselt kvalifitseeritud, ta keskendub sprindile ja 50 km sõidule."

"Hans Christer Holund ja Simen Hegstad Krüger valmistuvad MM-iks kodus ja tulevad Lahtisse MM-i lõpuks, kui just varem keegi haigeks ei jää," lisas Hetland.

Holund, kes ütles Otepää MK-etapi pressikonverentsil ajakirjanikele, et ei saa MM-ile sõita, kuna pole piisavalt hea, kuulis pühapäeva õhtul, et on siiski saanud koha Lahtisse minevasse koondisesse. Kuna ta on aga kirjas varusõitjana, ei usu Holund, et ta rajale pääseb. "Praktikas ei tähenda see muidugi suurt midagi, olen lihtsalt 50 km varusõitja, keegi peab haigeks jääma, et saaksin võistelda," tõdes Holund. "Aga kui saan võimaluse, olen valmis."

Küsimusele, kas ta ei arva, et tänu heale sõidule Eestis võib ta MM-il rohkem võimalusi saada, vastas Holund: "Oleks see sõit olnud paar nädalat tagasi, oleks mind valitud. Kui see Otepää sõit oleks olnud MM-il, oleksin olnud poodiumil. See näitab, kui raske on pääseda Norra koondisesse."