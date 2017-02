ERR Lahtis | Nurmsalu: oli käsi kullas või seesamune mullas hüpe

Lahtis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel sai suusahüppaja Kaarel Nurmsalu normaalmäe lõppvõistlusel 50 osaleja seas 48. koha.

"Oli selline käsi kullas või seesamune mullas hüpe," ütles Nurmsalu ETV-le. "Konditsioon pole see, mis peaks olema ja kahjuks täna istume mullas. Pole midagi teha, minu tase ongi praegu selline."

Nurmsalu ei leidnudki Lahti normaalmäel oma õiget hüpet. See oli mehe sõnul tingitud sellest, et ta naasis tippsporti alles poole hooaja pealt. "Alustasin hilja, kuid kõik teised mehed olid oma vormi just maailmameistrivõistlusteks ajastanud," analüüsis Nurmsalu. "Mina aga olen reisimisest ja kõigest muust juba väsinud ning olemine on parasjagu kehv, et ei suuda ennast võistlusega üles kerida. Ma tean, et suurel mäel olen parem ja eks ma jõuan selleks nüüd taastuda."