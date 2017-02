Nurmsalu: peaksin konkurente tehniliselt edestama terve valgusaastaga

Sügisel tippsporti naasta otsustanud suusahüppajat Kaarel Nurmsalut ootab veebruari lõpus ja märtsi alguses Soomes Lahtis ees MM.

"Ringvaate" stuudios käinud Nurmsalu tunnistas, et MM-il on tal raske edu oodata. "See, mis mul kahe kõrva vahel on, ehk hüppe tunnetamine ja lihasmälu, on taastunud," ütles Nurmsalu. "Kahjuks pole füüsis järele jõudnud ja seda kolme-nelja kuuga vajalikule tasemele ei saagi. Kui ma tahaksin Lahtis konkurente edestada, siis peaksin neid tehniliselt edestama terve valgusaastaga. Kuna seal osalevad maailma parimad, siis see on võimatu."

Lõuna-Koreas PyeongChangis toimunud MK-etapil oli Nurmsalu avavooru järel 12. kohal, kuid langes lõpuks 30. positsioonile. "See oli näide sellest, mis juhtub siis, kui kõik head asjad langevad kokku," kommenteeris Nurmsalu oma esimest hüpet. "Ilmastikutingimused olid head ning tegin oma senise hooaja parima hüppe."

Nurmsalu on sihikule võtnud järgmisel aastal PyeongChangis peetavad olümpiamängud. "Sellepärast ma selle asja uuesti ette võtsingi," ei varjanud Nurmsalu. "Ma usun, et seal on võimalik medal võita."