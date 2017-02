ERR Lahtis | Tiisler ja Kalkun tögavad laskesuusakolleege: noored mehed siinseid külmakraade ei kannataks

Tarmo Tiisler, Kristjan Kalkun (Foto: ERR)

ERR-i sporditoimetus on jõudnud Lahtisse, kus homme algavad järjekordsed suusatamise maailmameistrivõistlused. Kommentaatoritena on kohal Tarmo Tiisler ja Kristjan Kalkun, reporteritööd teeb Ragnar Kaasik.

Kui äsjalõppenud laskesuusatamise MM-il Hochfilzenis oli kohal ERR-i nooremad spordiajakirjanikud, siis Lahtis on kohal "kopitanud kampsunid".

"Kolleegid Hochfilzeni laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Alvar Tiisler, Karl Mihkel Eller ja Margus Ader tegid Facebooki live'e. Nad tegid seda väga hästi, oli vägev ja vinge, aga sealt kumas läbis see, et ega need meie toimetuse kaks kopitanud kampsunit - Kristjan Kalkun ja Tarmo Tiisler - küll neid asju ära ei tee," sõnas Tiisler täna Facebook live'i vahendusel.

"Ja siis me Kalkuniga mõtlesime, et tuleme puu otsast alla, hakkame moodsaks ja teeme ka Facebooki live'i. Meil ei ole küll nii ägedaid päikeseprille, aga meil on esivanemate sajanditepikkune tarkus, me võime rääkida, kuidas sõitsid Harri Kirvesniemi, Juha Mieto, Veiko Hakulinen ja Veiko Kaaristo enne suurt sõda."

Kolleeg Kalkun täpsustas, et vanemad olijad taluvad ka paremini külmakraade. "Kuidas hakkama saada miinus viieteistkümne ja miinus kahekümnega, mitte pluss kümnega," torkas ta Tiisleri jutule vahele.

"Just, sest ma ei usu, et meie Hochfilzeni tiim oleks seda miinus viit või kümmet välja kannatanud," jätkas Tiisler. "Seda ikka noored mehed ei suuda - siin tulevad vanad habemed ja teevad asja ära!"

Laskesuusakommentaatorid Margus Ader, Karl Mihkel Eller ja Alvar Tiisler Hochfilzeni päikesepaistes: