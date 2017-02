ERR Lahtis | Kail Piho: hooaeg on olnud nutune, mäel tuleb õnnele loota

Homme algavad Lahtis suusaalade maailmameistrivõistlused, kus on Eesti kahevõistlejatest stardis Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han Hendrik Piho ja Kail Piho.

„Tunnen ennast praegu suhteliselt kehvalt,“ tunnistas Kail Piho intervjuus ERR-ile. „Hüpe on praegu peas kinni, liiga palju mõtlemist ja kontrolli. Mäest alla tulles pole tunnetust – suhteliselt kehv. Treeningutel isegi nii pole, aga kui ametlikud treeningud pihta hakkavad, siis hakkab mingi asi peas ketrama ja see hooaeg on läinud allamäge.“

Saite päris pikalt harjutada ja käisite enne Lahti MM-i vennaga kontinentaalkarikasarjas võistlemas. Mida see periood andis? „Sealt tahtsin võistluskindlust ehitada ja murdmaavormi paremaks saada," sõnas Piho. "Murdmaa poole pealt olen sellel aastal järeleandmisi teinud, aga viimased kuu aega olen proovinud seda poolt päästa nii palju, kui annab. Ma usun, et murdmaa on rahuldav, peab mäe peal õnne peale lootma.“

„Ei taha tujurikkujat teha, et kõik on maru hästi läinud – ei ole. Hooaeg on ikka väga nutune olnud. Tuleb kahjuks õnnele loota või midagi sellist. Praegu on peas need asjad natuke segased,“ tõdes Piho.

Otseülekanne kahevõistluse suusahüpetest algab ETV2 ekraanil reedel kell 10.20, 13.20 on samal kanalil eetris 10 km pikkune murdmaadistants.