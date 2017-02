ERR Lahtis | Pettunud Sundby: loodetavasti saan oma kulla kätte

Lahtis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel selgus meeste suusavahetusega sõidus võitja viimasel tõusul, kus norralane Martin Johnsrud Sundby kukkus, mille järel venelane Sergei Ustjugov uhkes üksinduses finišisse sõitis.

"Ma tahtsin kuldmedalit ja liikusin selle suunas, seega on tunded kahetised," ütles Sundby ETV-ile. "Mul oli Ustjugoviga hea võistlus. Ta oli tõeliselt tugev ning minu meelest oli meil mõlemal täiuslik päev. Ma otsustasin viimasel tõusul rünnata, kuid ise komistasin."

Sundbyle pakkus siiski ka teine koht pisut rahuolu. "See oli mu esimene medal," sõnas norralane. "Ees on veel mõned võistlused, kust saan loodetavasti oma kulla kätte," lisas Sundby kelle jaoks on Lahtis järgmiseks võistluseks 15 km klassikadistants.