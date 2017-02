ERR Lahtis | Han Hendrik Piho: ei ole väga midagi kiita

Suusaalade MM-il Lahtis jäi Han Hendrik Piho kahevõistluses triumfeerinud sakslasele Johannes Rydzekile alla 4.27,4 ja sai 47. koha.

„Mulle meeldib vanasõna, et päeva lõpus kiida päeva, aga täna ei ole midagi väga kiita," tunnistas Piho ERR-ile. "Juba seepärast on hea etteotsa hüpata, et seal on mehi, kellega koos sõita. Põhimõtteliselt sõitsin terve 10 km üksinduses. Siin staadioniosa ja need pikad lauged tõusiu on küllaltki tuulised pundis oleks oluliselt lihtsam ja saaks ka vahepeal puhata. Sai kõvasti tööd tehtud, aga teab mis kiirelt just edasi ei liikunud.“