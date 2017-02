Soomlanna rõõmustas Lahtis kodupublikut, kuid Björgeni vastu keegi ei saanud

Marit Björgen (Foto: Reuters/Scanpix)

Suusavahetusest sai esimesena minema Pärmäkoski, kes edestas 1,1 sekundiga Wengi, 2,1 sekundiga Kallat ja 4,9 sekundiga Björgenit. Sealt edasi sõitsid Pärmäkoski ja Björgen eest ära ning lahendasid võidu viimasel kilomeetril, kui Björgen viimasel tõusunukil ründas ja lõpuks kindla võidu võttis.

36-aastane Björgen teenis karjääri 15. maailmameistritiitli, kui edestas soomlannat finišis 4,8 sekundiga. Pronksmedalile sõitis ennast rootslanna Charlotte Kalla, kes jäi maha 32 sekundiga.

Üllatusnaisena sai neljanda koha Šveitsi esindaja Nathalie Von Siebenthal, kes edestas lõpuspurdis 0,1 sekundiga Heidi Wengi.

Tulemused: 1. Marit Björgen NOR 37.57,5 2. Krista Pärmäkoski FIN + 4,8 3. Charlotte Kalla SWE + 32,0 4. Nathalie V. Siebenthal SUI + 1.05,0 5. Heidi Weng NOR + 1.05,1 6. Teresa Stadlober AUT + 1.05,4 7. Julia Tshekaleva RUS + 1.05,7 8. Astrid Jacobsen NOR + 1.11,1 9. Anastasia Sedova RUS + 1.15,3 10. Masako Ishida JPN + 1.21,8