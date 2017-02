Ustjugov võitis dramaatiliselt lõppenud suusavahetusega sõidu, Rehemaa 34.

Suusatamine (Foto: AFP/Scanpix)

Venelase järel võtsid kaks kahvatumat karva medalit norralased. Hõbeda sai Martin Johnsrud Sundy 6,7 ja pronksi Finn Haagen Krogh 31,8 sekundi suuruse kaotusega.

Võitja saatus otsustati viimasel tõusul, kuhu tulid koos Ustjugov ja Sundby. Norralane võttis ette rünnaku, kuid kukkus ning venelane pääses eest ära.

Eesti meestest sai Aivar Rehemaa 34. (+3.48,6), Karel Tammjärv 36. (+4.16,8), Alvar Johannes Alev 52. (+8.24,1) ning Kaarel Kasper Kõrge 54. (+8.26,1) koha. Kokku jõudis finišikanga alla 58 suusatajat.

Enne võistlust:

Rajale läheb kokku 68 meest, kelle hulgas on ka neli eestlast - särginumbriga 45 pääseb sõitma Karel Tammjärv, numbri all 46 on Alvar Johannes Alev, number 57 on Aivar Rehemaa ja 60 Kaarel Kasper Kõrge.

Tulemused:

1. Sergei Ustjugov RUS 1:09.16,7

2. Martin Johnsrud Sundby NOR + 6,7

3. Finn Hågen Krogh NOR + 31,8

4. Sjur Röthe NOR + 33,1

5. Alex Harvey CAN + 33,3

6. Didrik Tönseth NOR + 33,5

7. Marcus Hellner SWE + 33,7

8. Andrei Larkov RUS + 36,1

9. Lari Lehtonen FIN + 37,2

10. Giandomenico Salvadori ITA + 37,3

34. Aivar Rehemaa EST + 3.48,6

36. Karel Tammjärv EST + 4.16,8

52. Alvar Johannes Alev EST + 8.24,1

54. Kaarel Kasper Kõrge EST + 8.26,1