TÄNA OTSE | Meeste suusavahetusega sõidus stardib ka neli eestlast (ETV kell 14.20)

Suusatamine (Foto: AFP/Scanpix)

Ülekanne ETV kanalil ja ERR-i spordiportaalis algab kell 14.20 ning kommentaatoriteks on taas Jaak Mae ja Tarmo Tiisler.

Rajale läheb kokku 68 meest, kelle hulgas on ka neli eestlast - särginumbriga 45 pääseb sõitma Karel Tammjärv, numbri all 46 on Alvar Johannes Alev, number 57 on Aivar Rehemaa ja 60 Kaarel Kasper Kõrge.