Northug plaanib nädalavahetusel MM-i asemel Norras võistelda

Petter Northug (Foto: Tairo Lutter/Scanpix)

Laupäeval on MM-il kavas suusavahetusega sõit, kus tavaolukorras võiks Northugi üheks favoriidiks pidada – ta on sel distantsil kahel korral maailmameistriks tulnud –, ent kuna norralane pole õigesse vormi jõudnud, teatas ta juba varem, et ei kavatse suusavahetusega sõidus osaleda.

Esialgsete plaanide kohaselt võistleb ta Lahti MM-il vaid sprindis ja 50 km sõidus, ta on mõlemal distantsil tiitlikaitsja.

Northugi treeneri sõnul on võimalik, et nädalavahetusel võistleb tema hoolealune hoopis kodumaal Åsenis peetaval kohalikul võistlusel, kus laupäeval on kavas sprint ja pühapäeval 30 km.

"Plaan on selline, et ta sõidab [pärast sprinti] koju, treenib ja püüab 50 km klassikasõiduks paremasse vormi saada. Kuna nädalavahetusel on Åsenis võistlused, võib juhtuda, et ta võtab neist osa," sõnas treener Stig Rune Kveen.

Kuigi Northug ise ütles Lahtis enne teisipäevast treeningut Adresseaviseni ajakirjanikule, et ei tunne end üldse hästi ega kavatse MM-il ka 50 km sõidus startida, arvas Kveen, et Northug bluffis. "See on nali [et ta 50 km ei sõida]. Lihtsalt praegu keskendume neljapäevale," ütles Kveen Aftenpostenile.

Lahti MM algab neljapäeval, 23. veebruaril vabatehnikasprindiga. ETV otseülekanne kvalifikatsioonist algab kell 14.50 ja finaalidest kell 17.20.