Saksa suusahüppaja näitas end taas suurvõistluste naisena, avavooru parimad läksid alt

Carina Vogt (Foto: Reuters/Scanpix)

Lahti MM-i naiste normaalmäe suusahüpetes tuli kuldmedalile sakslanna Carina Vogt, kellele see oli juba kolmandaks suureks tiitliks Sotši olümpia ja kahe aasta taguse Faluni MM-i järel.

25-aastane Vogt oli esimese vooru järel kolmandal positsioonil, aga teises voorus ei suutnud jaapanlanna Sara Takanashi ja norralanna Maren Lundby oodatud sooritusi teha.

Vogt hüppas avavoorus 98,5 ja teises 96,5 meetrit ning teenis kokku 254,6 punkti, mida oli kahe võrra enam kui jaapanlannal Yuki Itol. Kindlasti on sakslanna just suurvõistluste tegija, sest MK-sarjas on tal vaid kaks esikohta kahe aasta tagant.

Pronksini jõudis Takanashi (251,1 punkti), kellele see oli kindlasti pettumus, kuna ta on vaid 20 eluaastast hoolimata juba kolmekordne MK-üldvõitja ja tänavusegi hooaja liider.

Põhjust kurvastamiseks leiab kindlasti ka esimese vooru järel juhtinud Lundby, kelle 99,5-meetrisele sooritusele järgnes kõigest 91-meetrine õhulend. Kokku sai Faluni MM-i hõbemedalist 247,7 punkti.

Kaheksa parema hulka mahtusid veel sloveenlanna Ema Klinec (245,8), sakslanna Svenja Würth (241,7), austerlanna Jacqueline Seifriedsberger (240,9) ja sakslanna Katharina Althaus (239,0).