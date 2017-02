ERR Lahtis | Kristjan Ilves: mägi sobib mulle ja arvan, et tulevad head hüpped

Põhja suusaalade MM-il Lahtis astuvad reedel võistlustulle neli Eesti kahevõistlejat. Neist suurimad lootused on pandud Kristjan Ilvese õlule

Mida sa ütled hüpete kohta, mis sul on Lahti normaalmäel õnnestunud teha? „Täitsa okeid," arvas Ilves intervjuus ERR-ile. "Mõlemal päeval oli esimene hüpe tehniliselt natuke kehvem, aga ülejäänud kaks olid mõlemal päeval okeid. Täna tuli kõige pikem hüpe üldse, ma usun, et saab hea emotsiooniga võistlema minna.“

Milline su seisund tervikuna on? „Hüppemäel on enam-vähem, millega võib rahul olla ja ma loodan, et murdmaarajal ka. Viimane võistlus oli 12. veebruaril, sellest on natuke möödas, aga oleme teadlikult võtnud võistlemist vähemaks ja trenni teinud. Loodan, et suusavorm on samuti hooaja parim või selle lähedane.“

Tollel nädalavahetusel tegi Ilves kuldse duubli, võites Eisenerzis peetud kontinentaalkarikasarjas nii laupäevase kui pühapäevase võistluse. Mõlemal päeval edestas Ilves konkurente juba suusahüppevooru järel ning suutis murdmaarajal edu hoida.

"Kuna see mägi on selline, kus tuul võib 60-70 hüppaja jooksul sada korda muutuda, loeb ka see, mis õhu saad," arvas Ilves reedeste eesmärkide kohta. "Üldiselt arvan, et 15 hulka hüpata oleks päris hea, sellega võiks rahule jääda.“

Piilud sa konkurente ka, vaatad, kuidas konkurendid tunduvad? „Otseselt nii ei vaata, aga ikka viskad tulemustele pilgu peale. Praegu tundub, et olen natukene lähemal, kui hooaja keskel. Praegu hüppan need mehed, kes must tavaliselt viis meetrit rohkem hüppavad, üle. Aga see on kõigest trenn, nii öelda ei oska. Usun, et olen kõvasti parem, kui hooaja keskel.“

Kes sinu arvates suurfavoriidid on? „Raske on midagi muud öelda, kui sakslased – nad on praegu ülivõimsad. Isegi, kui nad hüppemäel natuke eksivad, on neile väga raske vastu saada, nad on teistest minu arvates peajagu üle.“

Tundub, et Lahti normaalmägi sulle sobib? „Jah, rääkisin ühe tšehhiga, kes ütles, et täiesti katastroof ja absoluutselt ei saa aru, mis toimub. Me oleme siin käinud ja see on hästi omapärane mägi, kui välja tõukad, läheb mägi nii kaugele, et ei näegi seda. Absoluutselt teistsugune. Tundub, et mulle sobib ja arvan, et tulevad head hüpped."