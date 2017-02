TÄNA OTSE | Kuidas läheb Kilbil ja Ränkelil sprinditeates?

Sulgpalli Eesti esireketi Raul Musta jaoks on aasta algus olnud edukas. Peale jaanuaris võidetud kodust Euroopa karikaetappi saavutas Must aasta teisel turniiril kolmanda koha. Austria toimunud 20 000 dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel, kus osalesid ka mitmeid Aasia mängijaid, jõudis Must poolfinaali.