ERR Lahtis | Kristjan Ilves: sõit ei tule kerge, aga olen siin, et võidelda

Lahtis jätkuvatel suusaalade maailmameistrivõistlustel näitas kahevõistleja Kristjan Ilves hüppevoorus 98 meetri pikkust õhulendu ning läheb murdmaarajale MK-sarja valitsejatest sakslaste Eric Frenzeli ja Johannes Rydzeki järel kolmandana.

„Kindlasti olen rahul,“ tõdes Ilves ERR-ile. „Proovivoorus jäin natukene hoost maha, aga siin klappis kõik – sain hoole pihta ja tundus, et tuul ka toetas hästi. Ma arvan, et praegu ei saa muud öelda, peab rahul olema.“

Milliseks oma šansse murdmaarajal pead, kuidas see vorm on? „Eks see esimene võistlus näita, nüüd on väike paus olnud võistlustest ja oleme treeninud rahulikult. Eks ta kindlasti kerge sõit olema ei saa, aga ma olen siin, et võidelda ja ma usun, et päev lõppeb positiivselt.“

Otseülekanne murdmaadistantsilt jätkub ETV2 ekraanil kell 13.20.