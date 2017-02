ERR Lahtis | Ankrumees Ilves: oleks rada olnud kilomeetri võrra pikem...

Lahtis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel sai Eesti nelik kahevõistluse normaalmäe võistlusel üheksanda koha. Seljataha jäeti rohkem kui minutilise vahega Venemaa ja Tšehhi.

Eesti koondise viimase vahetuse sõitja Kristjan Ilves ohustas ka USA-d, kuid jäi siiski ameeriklasele 12 sekundiga alla. "Üritasin ameeriklasele järele jõuda ja vähendasin vahet kümne sekundi võrra, kuid ka tema andis endast maksimumi," ütles Ilves ETV-le. "Oleks rada olnud kilomeetri võrra pikem, siis võinuksin ta kätte saada."

Ilves tunnistas, et jättis kõik jõuvarud rajale. "Raske oli ja rahulikku sõitu polnud," tõdes ta. "Andsin täna endast maksimumi ja midagi sisse mul ei jäänud."

Kokkuvõttes jäi Ilves tulemusega rahule. "Ameeriklasi me ei lootnudki kätte saada," sõnas Ilves. "Arvasime, et Tšehhi ja Venemaa on löödavad, kuid ei pidanud ka nende edestamist kergeks ülesandeks. Kahju, et kaheksandaks ei tulnud, kuid siiski saavutasime hea koha."