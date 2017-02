Mäkäräinen loobus Lahti MM-ist ja keskendub laskesuusatamisele

Kaisa Mäkäräinen (Foto: AFP/Scanpix)

"Üks naine ei saa olla korraga kahes kohas. Pidin tegema suure otsuse," kirjutas Mäkäräinen sotsiaalmeedias. "Armastan laskesuusatamist kogu südamest, aga kodune MM murdmaasuusatamises Lahtis on samuti suusataja unistus. Kuid kuna ma pole sel hooajal veel murdmaasuusatamises võistelnud, saan täielikult aru, et murdmaasuusakoondis ei saa mulle kindlalt lubada ühtegi sõitu Lahtis."

"Selleks, et olla tulevateks võistlusteks hästi valmistunud, oli vaja otsus teha nüüd, mitte hiljem. Seega soovin kõikidele, eriti Soome murdmaasuusakoondisele Lahti MM-iks edu," jätkas Mäkäräinen. "See tüdruk sõidab Koreasse ja püüab võidelda väikeste kristallgloobuste eest. Sel hooajal on veel kolm sprinti ja kolm jälitussõitu. Aitäh kõikidele medaliõnnitluste eest!"

Laskesuusatamise MK-sarjas on kavas veel kolm etappi järgmisel nädalal võisteldakse tuleva aasta olümpialinnas Pyeongchangis, sellest nädal hiljem Soomes Kontiolahtis (algselt pidi see etapp toimuma Venemaal Tjumenis, kuid nad jäid sellest dopinguskandaalide tõttu ilma) ja hooaeg lõppeb 17.-19. märtsini Oslos Holmenkollenis.

Naiste sprindikarika arvestuses on Mäkäräinen praegu teine, kaotades liidrikohal olevale Gabriela Koukalovale kuue punktiga. Jälitussõidu arvestuses juhib Mäkäräinen, edestades Koukalovat ja Marie Dorin Habert’i vaid kolme punktiga. MK-sarja üldarvestuses on 903 punktiga liider sakslanna Laura Dahlmeier, teine on 857 punktiga Koukalova ja Mäkäräinen on 776 punktiga kolmas.