ERR Lahtis | Han Hendrik Piho: võistlushüpe läks tehniliselt nihu

Lahti MM-il läheb Kristjan Ilves 98 meetri pikkuse hüppe järel kahevõistluse murdmaarajale kolmandalt kohalt, Han Hendrik Piho hüpe kandus 80 ja poole meetri kaugusele ning ta stardib liidrist 2.42 hiljem.

„Eile trennis oli viimane hüpe lubav ja täna proov ka, täna võistlushüppel panin ise tehniliselt nihu,“ tunnistas Piho hüppe järel ERR-ile. „Tuleb enda sisse vaadata, natuke jäin kiireks ja passiivseks, nii-öelda põrkusin nuki peal suuskadega kokku ja surusin suusa alla, kaotasin kõrgust. Enda prohmakas.“

Kuidas stiililt hüpe õnnestus? „Kui otsast hüpe hea ei ole, siis pole ka mugav lennata. Pigem ei ütleks, et stiil midagi hiilata oleks.“

„Ma ikkagi panustasin hüppemäele,“ sõnas Piho. „Hüppemäel on oluliselt lihtsam kümme meetrit kaugemale lennata kui rajal olla üle minuti kiirem. Soomlased tegid targalt, nad on töömehed ja tegid tööraja ka. Varasemalt on juhtunud, et mehed lendavad MM-idel tuhinaga peale, siin ei tohi esimesel ringil võistlust ära sõita.“

„Kahevõistluses on kümme kilomeetrit salakaval – viis kuni seitse pool jaksavad kõik sõita, aga sealt edasi hakkab võistlus. Lähen vaatan, kindlasti ei tohi alguses kinni sõita ja võistluste käigus tuleb anda nii palju hagu kui tuleb,“ lõpetas Piho.