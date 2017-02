ERR Lahtis | Han Hendrik Piho: spordis on lihtne, tulemus on tõe kriteerium

Täna Lahtis algavatel suusaalade maailmameistrivõistlustel astuvad reedel võistlustulle ka meie kahevõistlejad. Han Hendrik Piho teenis viimaselt Lahti MM-ile eelnenud võistluselt ka punktilisa, kui sai Sloveenias toimunud kontinentaalkarikasarja etapil 23. koha.

„Spordis on lihtne – tulemus on tõe kriteerium," ütles Han Hendrik Piho ERR-ile. "Arvestades selle hooaja tulemusi, olen väljaütlemistega pigem tagasihoidlik. Selles mõttes on challenge iseendaga, üks päev on jäänud ja sellega enam mingeid ulmelisi treeninguid ei tee. Nüüd loeb see, kui hästi suudan ennast võistlussoorituseks kokku võtta."

Kuidas sa ennast mäel tundsid? „Kui olin noor poiss, oli Lahti 90-ne üks mu lemmikmägesid, see on kõrge lennuga väike mägi. Homne trenn on veel jäänud, eks tööd on veel teha.“

„Viimaste võistluste põhjal on murdmaa nii-öelda konkurentsivõimeline," arvas Piho. "Minu tulemus sõltub suuresti sellest, kui kaugele suudan hüppemäel hüpata.

Nii, et reedel võiks eesmärk olla...? „Ütleme nii, et kui mu mälu mind ei peta, oli 2011. aasta Lahti MM-il mees nimega Jens Salumäe hüpete järel neljas ning langes murdmaa järel 21. kohale ja sai suure kriitika osaliseks. Ma tean, et iga mees meist on võimeline hea õnnestumise korral selle üle tegema, aga oleme realistid ja õnnelikud, kui üks mees meist selle üle teeb."