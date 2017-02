ERR Lahtis | Karel Tammjärv: jalad läksid päris kangeks, väga raske oli

Lahtis alanud põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel sai Karel Tammjärv eile toimunud murdmaasuusatamise meeste vabatehnikasprindis 156 mehe seas 58. koha.

„Raske oli,“ tunnistas Tammjärv ERR-ile. „Tundub, et Otepää MK-väsimus jõudis tänaseks (eilseks – toim.) kohale. Veel eile (üleeile) olid jalad natuke lahtisemad, aga täna (eile) olid tänu lumesajule ka aeglasemad libisemisolud. Väga raske oli.

„Kui oleks lihasseis natukene parem olnud, oleks saanud ka südamefunktsiooni nautke rohkem rakendada. Jalad läksid päris kangeks, raske oli.“

Osad meie sportlased jäid ka Otepäält kõrvale, kas tunned, et Otepääl osalemine oli vajalik, et siia tulla? „Jah, kindlasti. Kodupubliku ees oleks patt mitte võistelda ja kui sprint selle võrra natuke kannatas, siis see ei morjenda, pikk MM on veel ees.“