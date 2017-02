ERR Lahtis | Han Hendrik Piho: pakuti kaheksandat kohta, kuid me ei võtnud seda vastu

Lahtis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel tõusis Eesti kahevõistlejate nelik normaalmäe võistluse murdmaarajal üheksandaks. Hüppevooru järel oli Eesti kümnes.

Eesti kolmandat vahetust sõitis Han Hendrik Piho, kes pääses rajale 14 sekundit pärast lähimat konkurenti. "Kuna oli näha, et Tšehhi ja Venemaa on käeulatuses, siis pidin neile kiiresti järele jõudma," ütles Piho ETV-le. "Kiire algus oli mõistlik, sest kui konkurendid kinni püüdsin, sain puhata. Mingil hetkel tundus, et peaksin üritama ning minu rünnakuga suutis kaasa tulla venelane, kuid tšehh jäi maha. Kahjuks polnud mul parim päev ja hinge jäi kripeldama see, et ei suutnud kümne sekundi võrra rohkem pingutada, mis oleks Ilvesele andnud ameeriklasega kontakti."

Eestlased kaotasid lõpuks kaheksanda koha saanud ameeriklastele 12 sekundiga. "Meile pakuti kaheksandat kohta, kuid me ei võtnud seda vastu," tõdes Piho. "Kohaga kaheksa hulgas oleksin olnud väga rahul."