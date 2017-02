Lahti MM-i kahekordne kuldmedalimees Rydzek: ma kunagi ei alahinda eestlasi

Suusaalade maailmameistrivõistlustel Lahtis on esimese nädala järel neli kahekordset võitjat. Edukasse nelikusse kuulub ka tänavuse talve parim kahevõistleja Johannes Rydzek.

Kahevõistluse kahte esimest medaliala domineerisid täielikult sakslased - individuaalvõistlusel saadi koguni nelikvõit ja selle kõrval võideti ka meeskondlik kahevõistlus kindla eduga konkurentide ees. Kaks kulda on saanud Lahti MM-võistlustelt Johannes Rydzek. MK-sarja liidri kinnitusel on edu taga vaid kõva töö.

"Tegime suvistel treeningutel head tööd. Keskendusime pisut enam sellele, et parandada hüppeid. Oleme jõudnud tulemusteni kaotamata oma tugevust murdmaasõidus. Siin pole saladust - see on tugeva töö tulemus ja naudime hetke," sõnas Rydzek.

25-aastane Rydzek on paljude meie paremate kahevõistlejate eakaaslane, kes teab, et eestlasi ei saa alahinnata. Kuus aastat tagasi oli juunioride tasemel tema üks peamisi konkurente Kaarel Nurmsalu.

"2011. aasta juunioride MM-võistlustel oli Kaarel (Nurmsalu) hüppemäel väga tugev. Nüüd sai Kristjan (Ilves) 3. koha hüppemäel. Ma ei alahinda eestlasi kunagi," sõnas sakslane viisakalt.

Juba kaks aastat tagasi Falunis kahel korral maailmameistriks tulnud Rydzek usub, et sakslased on suutelised medaliteni jõudma ka suure mäe võistlustel.

"Suudame taas võidelda kohtade eest eesotsas. Ees ootab uus mägi, alati on uus päev ja uued võimalused," lisas mees.