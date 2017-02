ERR Lahtis | Tiirmaa enne meeskonnavõistlust: paberil oleme kõige nõrgemad

Eesti koondise seni parimaks tulemuseks Lahtis on kahevõistleja Kristjan Ilvese 23. koht. Pühapäeval on kahevõistlejatel kavas meeskonnavõistlus.

Eesti meeskonnaliikmed Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han Hendrik Piho ja Kail Piho lähevad Lahti MM-il pühapäeval vastu oma teisele stardile.

Reedel peetud individuaalvõistlusel sai selgeks, et neljast mehest kaks, Ilves ja Tiirmaa, on MM-il heas vormis. Hüppemäel edestasid Ilvest vaid kaks, hiljem ka kuld- ja hõbemedali omavahel jaganud sakslast. Tiirmaa oli 20.

Probleemseks osutus pigem 10 km murdmaadistants, mis langetas mehed vastavalt 23. ja 36. kohale. Kuigi pühapäeval tuleb murdmaarajal võistlejatel läbida kaks korda lühem maa, tuleb siiski olla ettevaatlik.

"Viite kilomeetrit sõidetakse ikka hoopis teise tempoga ja hoog on kohe algusest peale üleval. Seal ongi see oht, et 2,5 km sõidad ära ja kui liiga kiirete meestega satud kokku, siis see teine 2,5 km võib minna väga raskeks," kommenteeris Ilves ETV spordiuudistele.

Han Hendrik ja Kail Piho jaoks on erinevalt meeskonnakaaslastest probleemne just hüpe. Kuigi 4-5 meetrit võisid vendadelt võistlushüppel röövida kehvad tuuleolud, jäid tulemused tagasihoidlikeks ka treeninghüpetel.

Meeskonnavõistlusel on Eesti jaoks aga väga oluline saada kirja head hüppemeetrid, et tasakaalustada konkurentidest aeglasemat sõitu murdmaarajal.

"Enda koha pealt kindlasti võrreldes tänasega (reedesega - toim.) võiks hüpata umbes 10 meetrit rohkem. See oleks suur abi meeskonnale ja seda ma üritan teha. Tänane murdmaa näitas, et me eestlased ei ole kõige kiiremad murdmaarajal, me peaksime panema rõhu hüppemäele. Murdmaa on 5 km ehk lootust on, et distantsil kestame kõik mehed ära," selgitas Han Hendrik Piho.

Seda, et individuaaldistantsil nelikvõidu võtnud sakslastele keegi meeskonnavõistluses suudaks konkurentsi pakkuda, on hetkel raske ette kujutada. Kuigi Eesti on tulemuste põhjal meeskonna välja pannud riikide seas üks nõrgemaid, on siiski koondiseid, kellele ka meie hea õnne korral kandadele saame astuda.

"Ainuke, kellega meil vähegi võidelda on, on Venemaa. Sloveenid tiimi välja ei pannud, poolakad ei pannud. Tšehhi on ka selline, kellele heal päeval võib ära teha, aga paberi peal me oleme kõige nõrgemad," oli Karl-August Tiirmaa aus.