ERR Lahtis | Karl-August Tiirmaa: Lahti mägi on üks mu lemmikutest

Täna kuulutatakse Lahtis alanuks suusaalade maailmameistrivõistlused, kus on Eesti kahevõistlejatest reedel stardis Kristjan Ilves, Karl-August Tiirmaa, Han Hendrik Piho ja Kail Piho.

"Olen enam-vähem valmis, hüpped on viimasel ajal paremaks läinud,“ iseloomustas Karl-August Tiirmaa valmisolekut MM-iks.

Millised nägid viimased ettevalmistusnädalad välja, millele keskendusid? „Olin Sapporos ja Koreas võistlemas, seal eriti trenni teha ei saanud," tõdes Tiirmaa. "Eelmine nädal olin nädala alguses kõhugripiga kodus, siis ei õnnestunud ka eriti midagi teha. Nädala lõpus läksin uva, hüppasin seal ühe Soome treeneri juures, alguses väikest mäge ja sain K100 pealt ka hüpata. Päris hea oli, õnnestus.“

„Mul on see üks lemmikmägedest, mulle hullult meeldib see hoovõtt ja see esimene ots on kõrge lennuga, aga hoovõtt teeb tunnetuse rahulikuks ja paremaks. Mulle see meeldib.“

Oled sa mõelnud ka, et kus peaks reedel hüpete järel asuma, et kõrge koha peale sõita? „Ei teagi, ei oska midagi öelda. Tahaks lihtsalt hüpetes normaalset sooritust teha. Teine treeninghüpe oli täna päris hea, jäin tollega rahule. Kui midagi sellist saaks võistlustel teha ja veel võistlusärevuse pealt midagi lisa tuleks, oleks hea.“

Otseülekanne kahevõistluse suusahüpetest algab ETV2 ekraanil reedel kell 10.20, 13.20 on samal kanalil eetris 10 km pikkune murdmaadistants.