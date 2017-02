ERR Lahtis | 23. koha saavutanud Ilves: kolmandalt kohalt rajale minna ei olnud lihtne

Kahevõistleja Kristjan Ilves saavutas suusaalade MM-il Lahtis 23. koha, jäädes võitjast Johannes Rydzekist maha 1.48,7. Hüppevooru järel oli Ilves koguni kolmandal kohal.

Kuidas esmased emotsioonid on, oled rahul? „Peaaegu, ikkagi top 20 jäi alistamata, aga sõidu käigus pidasin kolm ringi pundis vastu," sõnas Ilves ERR-ile. "Neljandal ringil üles hüppemäe juurde sõites olin täiesti tühi, aga samas suutsin lõppu jälle kiiremini sõita. Kokkuvõttes kahju, et neljandat ringi paremini ära ei kestnud. Ei olnud lihtne, aga usun, et suutsin üsna okei sõidu teha.“

Vahepeal sadas lund ka peale, kui palju see sinu jaoks muutis? „Eks enam siis ei libise, kui ise juba väsinud oled, aga eks ta ikka tõmbas natukene veel kinnisemaks. Ei olnud päris hea lõpuni sõita, oli üpris raske,“ tunnistas Ilves.

"Vähemalt on nüüd esimene start tehtud ja kui ausalt öelda, oli pinge peal ja enne starti ka – ikkagi kolmandalt kohalt lähed, see ei olnud lihtne. Pulss oli juba stardi eel selline, nagu oleks sooja sõitnud. Ma ei ütle, et läbipõlemine oli, aga eks olin närvis ja natukene läks sinna ka sõidu jõud.“

Oled tegemas oma elu parimat hooaega, suvel asus sind treenima Anatoli Šmigun. Kui palju on see kaasa aidanud? "Nagu tulemused näitavad, on aidanud ikka. Oleme trennides natukene taktikat muutnud ja usun, et see on vilja kandnud.“