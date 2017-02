ERR Lahtis | Raido Ränkel: paarissprint oleks üks kõige tähtsamaid võistlusi

Eesti suusataja Raido Ränkeli esitused enne Lahti MM-i kodusel maailma karika etapil ei õnnestunud. Sprindis piirdus eestlane 55. ja 15 km klassikatehnikasõidus 69. kohaga.

"Otepää tuli lihtsalt kiirelt ära unustada. Seal nii sprint kui ka distants täiesti ebaõnnestusid," lausus Ränkel ERR-ile. "Distantsis olin nagu kala kuival. Õhku ei tulnud üldse peale. Ei teagi, kas juhtus mägede halb allatulekupäev - seitsmes-kaheksas - või lihtsalt midagi ei töötanud. Loodan, et homme on parem."

Homme alustatakse Lahti MM-iga, kus kõigepealt on kavas vabatehnikasprint. "Loodan, et meil poisid on piisavalt ja keegi suudab vähemalt edasipääsu eest võidelda," sõnas Ränkel, kuigi muretseb veidi radakonditsiooni pärast.

"Tänase ilmaga on ta üsna kiire, aga homseks lubab korralikku lund, vihma ja kõike. Siis ta läheb jälle pehmemaks. Eks ta üsna pikk sprint ole. Loodan selle ilusti ära kesta ja piisavalt kiire olla."

Üheks olulisemaks võistluseks peab Ränkel Lahtis paarissprinti. "Nädal varem oleks öelnud, et 15 klassika on kõige tähtsam. Aga praegu, kui team sprint'i sõitma saaks, siis see oleks üks kõige tähtsamaid võistlusi."

"Team sprint'is kindlasti klassikas on see päris hea rada. Uisus ka kõva töörada - pikk lauge laskumine, kes tuleb jalgadega töötada ja jalgadega meeldib töötada."